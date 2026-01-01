Mohnnudeln mit ZwetschkenrösterJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 79: Mohnnudeln mit Zwetschkenröster
9 Min.Ab 6
Eine Lieblingsspeise meiner Kindheit sind die berühmten Wutzelnudeln meiner Mutter - Erdäpfelteig, zwischen den Handballen in Form gewutzelt, in knusprigen Bröseln gewälzt und mit Apfelmus serviert. Mohnnudeln sind eine gelungene Variante davon, vor etwa 150 Jahren von böhmischen Köchinnen importiert und heute von Ulli Amon-Jell und ihrem Sohn Laurent zur Perfektion gebracht.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm