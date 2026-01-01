Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Mohnnudeln mit Zwetschkenröster

just cookingStaffel 1Folge 79
Mohnnudeln mit Zwetschkenröster

Mohnnudeln mit ZwetschkenrösterJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 79: Mohnnudeln mit Zwetschkenröster

9 Min.Ab 6

Eine Lieblingsspeise meiner Kindheit sind die berühmten Wutzelnudeln meiner Mutter - Erdäpfelteig, zwischen den Handballen in Form gewutzelt, in knusprigen Bröseln gewälzt und mit Apfelmus serviert. Mohnnudeln sind eine gelungene Variante davon, vor etwa 150 Jahren von böhmischen Köchinnen importiert und heute von Ulli Amon-Jell und ihrem Sohn Laurent zur Perfektion gebracht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen