Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 81: Quittenmarmelade
8 Min.Ab 6
Die Quitte ist nicht meine beste Freundin - hochmotiviert kaufe ich mir immer wieder ein paar Exemplare, die dann im Obstkorb verkümmern. Schande über mich, ich weiß, aber es will mir keine Verarbeitung einfallen, die zu meinen üblichen Gerichten passt. Daher habe ich mir eine Quittenbäuerin und eine Marmeladenchefin eingeladen. Mit der Quitten-Rotweinmarmelade bin ich auf einem guten Weg.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm