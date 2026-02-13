Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 14: Der Verschlinger
23 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Die Schlacht gegen die Orks hat begonnen. Mitten im Kampf taucht der Dämon Gelmudo auf und enthüllt sein teuflisches Vorhaben: Der Orklord soll zu einem Dämonenkönig aufsteigen und über den Jura-Wald herrschen. Da der Plan jedoch nicht aufzugehen scheint, greift Gelmudo selbst in das Geschehen ein ...
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN