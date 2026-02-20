Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Die Versammlung

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 17vom 20.02.2026
Die Versammlung

Die VersammlungJetzt kostenlos streamen

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Folge 17: Die Versammlung

23 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Die Dämonenkönigin Milim lässt sich in der Hauptstadt der Republik Jura-Tempest nieder. Als einer der drei Bestienkrieger von Karion auftaucht, nimmt sie sofort den Kampf mit ihm auf und verteidigt die Stadt und deren Bewohner. Rimuru hört sich die Nachricht an, die Phobio überbringen soll, und schickt ihn anschließend zurück zu seinem Meister.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
ProSieben MAXX
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Alle 1 Staffeln und Folgen