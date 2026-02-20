Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Heranschleichende Böswilligkeit

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 18vom 20.02.2026
Heranschleichende Böswilligkeit

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Folge 18: Heranschleichende Böswilligkeit

23 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Nach dem Zusammentreffen mit Milim, will Phobio Rache an der Dämonenkönigin nehmen. Sein Zorn lockt die beiden Schausteller Footman und Tear an, die ihm eine Möglichkeit bieten, mehr Macht zu erlangen. Doch ihr Plan hält einige Gefahren für den Bestienkrieger bereit ...

