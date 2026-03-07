Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 23: Gerettete Seelen
23 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 6
Rimuru und die Kinder kommen im Zentrum des Labyrinths an. Einer nach dem anderen beginnen die Schüler, zu den Naturgeistern zu beten - und es sieht so aus, als wären alle erfolgreich.
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN