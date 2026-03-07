Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 25: Veldoras Tagebuch
23 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12
Nachdem Ifrit von Rimuru und seinen Verbündeten besiegt wurde, landet er in einer anderen Sphäre. Dort wartet bereits Veldora auf ihn. Der Sturmdrache fristet sein Dasein in völliger Einsamkeit und genießt nun die Anwesenheit eines anderen Wesens.
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN