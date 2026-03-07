Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 25vom 07.03.2026
Folge 25: Veldoras Tagebuch

23 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Nachdem Ifrit von Rimuru und seinen Verbündeten besiegt wurde, landet er in einer anderen Sphäre. Dort wartet bereits Veldora auf ihn. Der Sturmdrache fristet sein Dasein in völliger Einsamkeit und genießt nun die Anwesenheit eines anderen Wesens.

ProSieben MAXX
