Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Im Königreich der Zwerge

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 10.01.2026
Im Königreich der Zwerge

Im Königreich der ZwergeJetzt kostenlos streamen

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Folge 4: Im Königreich der Zwerge

23 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Rimuru und die Goblins machen sich auf den Weg ins Königreich der Zwerge. Für die Weiterentwicklung ihrer eigenen Zivilisation benötigen sie dringend Unterstützung und Wissen, was sie in Dwargon finden wollen. Doch bevor sie die Stadt überhaupt betreten können, geraten Rimuru und Gobta in ein Gefecht und landen im Gefängnis.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
ProSieben MAXX
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Alle 1 Staffeln und Folgen