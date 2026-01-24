Die Herrscherin der FlammenJetzt kostenlos streamen
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 7: Die Herrscherin der Flammen
23 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Shizu befindet sich mit ihren Weggefährten noch immer im Dorf der Goblins. Doch in ihren Träumen wird sie von ihrer dunklen Vergangenheit heimgesucht. Der Dämonenkönig Leon Cromwell hat sie einst aus der echten Welt zu sich gerufen und den Elementargeist Ifrit in ihren Körper verpflanzt. Dieser kann nun jeden Moment die Kontrolle über Shizu erlangen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN