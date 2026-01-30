Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
Folge 8: Weitergegebener Wille
23 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Die Schlacht gegen Ifrit hat ihre Spuren hinterlassen: Das Dorf der Goblins ist zerstört, und Shizu liegt geschwächt im Krankenbett. Dort erzählt sie Rimuru von ihrem Leben und bittet ihn um einen letzten Gefallen ...
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
12
