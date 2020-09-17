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Mensch Markus

Episode 16

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 16vom 17.09.2020
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Mensch Markus

Folge 16: Episode 16

23 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 12

In der klassischen Sketch-Comedy spiegelt Markus Maria Profitlich den alltäglichen Wahnsinn auf seine ganz spezielle und einmalige Weise wider. Schnelles Tempo, makabrer Humor, Slapstick und Situationskomik sind die Zutaten für einen Comedy-Mix vom Feinsten. Ob Straßenverkehr oder Berufsleben, Markus und seine Gast-Comedians machen den Alltag zum reinsten Vergnügen.

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