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Mensch Markus

Episode 29

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 29vom 27.08.2020
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Mensch Markus

Folge 29: Episode 29

23 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12

In der klassischen Sketch-Comedy spiegelt Markus Maria Profitlich den alltäglichen Wahnsinn auf seine ganz spezielle und einmalige Weise wider. Schnelles Tempo, makabrer Humor, Slapstick und Situationskomik sind die Zutaten für einen Comedy-Mix vom Feinsten. Ob Straßenverkehr oder Berufsleben, Markus und seine Gast-Comedians machen den Alltag zum reinsten Vergnügen.

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