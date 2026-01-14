Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy und Freunde

Miffy streicht ihr Zimmer

Staffel 1Folge 24vom 14.01.2026
Miffy streicht ihr Zimmer

Miffy und Freunde

Folge 24: Miffy streicht ihr Zimmer

6 Min.Folge vom 14.01.2026

An einem regnerischen Tag beschließt Miffys Mutter, dass es Zeit wird Miffys Zimmer zu streichen. Während ihre Eltern das Zimmer ausräumen, sucht sich Miffy eine Wandfarbe aus. Miffy lernt von ihrem Vater wie man einen Raum streicht und freut sich sehr über das Ergebnis...

