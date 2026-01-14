Miffy und Freunde
Folge 27: Miffys Ferienreise
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Es ist Ferienzeit. Miffy und ihre Eltern gehen auf Reisen in die Berge. Miffy ist äußerst überrascht, als sie mitten im Sommer auf Schnee treffen. Sie erreichen das Ufer eines wunderschönen Sees, wo weitere Überraschungen auf Miffy warten: Ein tolles Ruderboot. Was für ein wundervoller Tag.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0