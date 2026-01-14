Miffy und Freunde
Folge 40: Miffy zählt Blätter
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy spaziert durch den Wald. Dort sammelt sie viele bunte Herbstblätter. Boris hilft ihr einen Bilderrahmen zu basteln. Plötzlich fegt der Wind durchs Haus und weht nahezu alle Blätter davon. Sechs Blätter sind noch übrig, als ein Vogel zum Fenster hereinflog und sich ein Blatt nahm. Da waren es nur noch fünf. Aus diesen gestaltet Miffy tolle Bilder in Bilderrahmen, welche sie als Geschenk an ihre liebsten Freunde und Eltern gibt.
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Miffy und Freunde
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Mercis Media bv