Miffy und Freunde
Folge 44: Miffy hilft Grunty
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Poppy Pig arbeitet sehr hart im Garten und ihre Nichte Grunty liest ein Buch. Als Miffy vorbeikommt, bietet sie Poppy und Grunty ihre Hilfe an. Dabei stellt sie fest, wie viel Spaß es machen kann, Blätter zusammen zu rächen. Sie springen in den Haufen Blätter und lachen. Es macht beiden großen Spaß. Miffys Mutter ruft an und möchte, dass Miffy ihr im Garten hilft. Sogleich machen sich Miffy und Grunty auf, um zu helfen.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0