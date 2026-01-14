Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde - Staffel 1, Folge 50: Miffys Überraschung - vom 14.01.2026
Miffy hat eine Überraschung für ihre Mutter. Sie lässt sie überall danach suchen: in Miffys Zimmer, in der Küche und auch im Garten. Dann entschließt Miffy sich, ihr die Überraschung zu zeigen, als sie feststellt, dass die Überraschung nicht mehr da ist. Glücklicherweise ist Schnuffy sofort zur Stelle.

