Miffy und Freunde
Folge 56: Miffys Teddy ist krank
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffys Teddybär ist krank. Sein Arm hängt nur noch an einem Faden. Teddy muss zum Arzt, welcher Tante Alice ist. Teddy muss über Nacht im Krankenhaus bleiben. Miffy bleibt ebenfalls bei Tante Alice, da sie ohne ihren Teddy einfach nicht einschlafen kann. Am nächsten Morgen geht es Teddys Arm schon viel besser.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0