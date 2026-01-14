Miffy und Freunde
Folge 58: Miffys besonderer Tag
6 Min.Folge vom 14.01.2026
An einem sonnigen Tag möchte Miffy gerne Poppy Pig besuchen. Poppy ist nicht zu Hause. Also geht sie zu Melanie, aber Melanie ist krank und kann nicht mit Miffy spielen. Dann sucht Miffy nach Schnuffy, um mit ihr zu spielen. Als sie Schnuffy findet, schläft diese ganz tief und fest. Als Miffy dann versucht mit ihrem Drachen zu spielen, hat es keinen Wind. Schlussendlich denkt sich Miffy, es wär besser nach Hause zu gehen. Dort wartet ein schönes Buch auf sie. Es war nicht ihr bester Tag.
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0