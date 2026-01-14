Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy und Freunde

Staffel 1Folge 58vom 14.01.2026
Folge 58: Miffys besonderer Tag

6 Min.Folge vom 14.01.2026

An einem sonnigen Tag möchte Miffy gerne Poppy Pig besuchen. Poppy ist nicht zu Hause. Also geht sie zu Melanie, aber Melanie ist krank und kann nicht mit Miffy spielen. Dann sucht Miffy nach Schnuffy, um mit ihr zu spielen. Als sie Schnuffy findet, schläft diese ganz tief und fest. Als Miffy dann versucht mit ihrem Drachen zu spielen, hat es keinen Wind. Schlussendlich denkt sich Miffy, es wär besser nach Hause zu gehen. Dort wartet ein schönes Buch auf sie. Es war nicht ihr bester Tag.

