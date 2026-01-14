Miffy und die drei WeihnachtsbäumeJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 65: Miffy und die drei Weihnachtsbäume
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Es ist fast Weihnachten und Miffy bittet Boris Bär ihr beim Finden eines Weihnachtsbaums zu helfen. Im Wald finden sie einen wunderschönen, mittelgroßen Baum. Miffy sieht ebenfalls einen großen und einen kleinen Baum. Sie entscheiden sich für den mittelgroßen Baum. Am nächsten Tag bringt Boris den großen Baum zur Schule. Den Kleinen stellt er vor Schnuffys Hundehütte auf. Und an Weihnachten ist jeder glücklich mit seinem Baum.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0