Miffy und Freunde
Folge 66: Der rätselhafte Roller
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Eines Morgens färbte sich Miffys roter Roller plötzlich gelb. Jeden Tag fragt sich Miffy, wie das nur geschehen konnte. Melanie ist ebenfalls sehr überrascht und zusammen fahren sie nach Hause um das Rätsel zu lösen. Sie entdecken einen zweiten roten Roller vor Miffys Haus! Hat sie nun zwei Roller? Zum Glück kann Miffy Vater alles erklären. Miffys Roller brauchte neue Räder, also borgte er sich Gruntys für einen Tag und muss ihn jetzt zurückgeben. Miffy und Melanie schnappen sich ein paar Karotten aus dem Garten als Geschenk für Poppy und Grunty.
