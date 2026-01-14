Miffy und Freunde
Folge 67: Miffy und die Schatten
6 Min.Folge vom 14.01.2026
In der Schule lernt Miffy alles über Schatten. Auf dem Weg nach Hause spielen Miffy und ihre Freunde mit den Schatten der Bäume. Zuhause erzählt Miffy ihren Eltern, was sie über Schatten gelernt hatte. Später im Bett sieht sie Jemanden in ihrem Zimmer. Jedoch als sie das Licht anmacht, ist niemand da! Mutter und Vater erzählen ihr, dass es Miffys eigener Schatten an der Wand war.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0