Comedy CentralStaffel 2Folge 11vom 24.02.2025
Im Lagerhaus / Riesen-Burger

Folge 11: Im Lagerhaus / Riesen-Burger

22 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 16

Beavis und Butt-Head im Erwachsenenalter bekommen einen Lagerhallenjob beim größten Internet-Einzelhandelsunternehmen der Welt. Ihr wisst schon, welches. // Beavis und Butt-Head wollen beide das Riesen-Hamburger-Kostüm von Burger World tragen.

Comedy Central

