Staffel 2Folge 11vom 24.02.2025
Mike Judge's Beavis and Butt-Head
Folge 11: Im Lagerhaus / Riesen-Burger
22 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 16
Beavis und Butt-Head im Erwachsenenalter bekommen einen Lagerhallenjob beim größten Internet-Einzelhandelsunternehmen der Welt. Ihr wisst schon, welches. // Beavis und Butt-Head wollen beide das Riesen-Hamburger-Kostüm von Burger World tragen.
Genre:Animation, Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central