Staffel 2Folge 8vom 03.02.2025
Der Kämpfer / VasektomieJetzt kostenlos streamen
Mike Judge's Beavis and Butt-Head
Folge 8: Der Kämpfer / Vasektomie
20 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 16
Nachdem Beavis zu einem Kampf herausgefordert wird, trainiert Butt-Head ihn, um Champion zu werden. // Beavis und Butt-Head im Erwachsenenalter glauben, dass ihre Spermien Frauen abschrecken, und beschließen, sich vasektomieren zu lassen.
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Mike Judge's Beavis and Butt-Head
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Genre:Animation, Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central