Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Mike Judge's Beavis and Butt-Head

Comedy CentralStaffel 2Folge 9vom 10.02.2025
Gestohlene Tapferkeit / Zuchtwahn

Gestohlene Tapferkeit / ZuchtwahnJetzt kostenlos streamen

Mike Judge's Beavis and Butt-Head

Folge 9: Gestohlene Tapferkeit / Zuchtwahn

21 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 16

Beavis und Butt-Head mittleren Alters posieren als Veteranen für Freibier, Beavis und Butt-Head versuchen reich zu werden, indem sie Hunde mit einem Waschbären züchten, den sie in einer Mülltonne gefunden haben. Ein absurder Plan mit Folgen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mike Judge's Beavis and Butt-Head
Comedy Central

Mike Judge's Beavis and Butt-Head

Alle 2 Staffeln und Folgen