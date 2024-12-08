Der Schlüssel zum ErfolgJetzt kostenlos streamen
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 10: Der Schlüssel zum Erfolg
40 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 6
Tracy macht auf der Suche nach neuen Projekten einen Abstecher nach New York. Währenddessen ist Josh Flagg in Los Feliz zu Gange, wo er ein hübsches Häuschen verkaufen möchte. Doch sein Vorhaben gestaltet sich schwieriger als gedacht.
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen