Auf den letzten Drücker

sixxStaffel 10Folge 11vom 15.12.2024
Folge 11: Auf den letzten Drücker

40 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 6

Josh Flagg bereitet sich auf die Hochzeit mit seiner großen Liebe Bobby vor. Derweil bekommt Tracy reumütigen Besuch von einem ihrer ehemaligen Kunden. Und Josh Altman versucht, ein Haus am Riviera Golfplatz zu veräußern. Dabei muss er jedoch einen straffen Zeitplan befolgen.

