Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Der König von Malibu

sixxStaffel 8Folge 12vom 04.08.2023
Der König von Malibu

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 12: Der König von Malibu

41 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 6

Nach einer einjährigen Pause ist Madison Hildebrand zurück und startet als Immobilienmakler wieder durch. Josh Flagg wurde von seiner Kundin mit den hohen Ansprüchen gefeuert, trotzdem will er die Suche nicht aufgeben und wendet sich an Madison. Dieser hätte ein Haus, das für Flagg potenziell interessant wäre. Währenddessen hilft Josh Altman seiner Freundin Heather bei dem größten Auftrag ihres Lebens.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
sixx
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

