Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 6: Von Tür zu Tür
41 Min.Folge vom 21.07.2023Ab 12
James hat Schwierigkeiten, sein berufliches und privates Leben in Einklang zu bringen. Aufgrund der morgendlichen Hektik mit seinen Kindern, verspätet er sich zu einem wichtigen Termin. Der Kunde ist verärgert und droht die Zusammenarbeit abzubrechen. Währenddessen arbeitet Josh Altman wieder mit seinem Bruder Matt zusammen. Doch während einer Hausbesichtigung können sich die Altman Brüder und der Klient nicht auf den Verkaufspreis einigen.
Alle Staffeln im Überblick
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten, Dokumentation
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen