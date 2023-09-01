Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 10: Gemischtes Doppel
40 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 6
James und David sind auf dem Weg zu einem potenziellen Kunden. Der Hausbesitzer wünscht sich, dass die beiden gemeinsam mit Madison arbeiten. Doch weder das britische Duo noch der kalifornische Makler sind von der Idee begeistert. Währenddessen soll Josh Flagg das Haus eines seiner Bekannten verkaufen. Das Anwesen wurde in den 1950er Jahren von dem berühmten Architekten John Woolf errichtet. Trotz der einzigartigen Bauweise ist vor dem Verkauf eine Renovierung empfehlenswert.
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
