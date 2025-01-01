MIMILICIOUS BASICS - Zitrusfrüchte filetierenJetzt kostenlos streamen
Mimilicious
Folge 49: MIMILICIOUS BASICS - Zitrusfrüchte filetieren
3 Min.
Mimilicious: Heute gibt es wieder ein sehr kurzes Video, in dem ich euch zeige wie man super schöne Filets aus einer Zitrusfrucht schneidet. Perfekt für Salate und Desserts.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mimilicious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH