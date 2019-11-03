Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mollys Foodblog

Liebe geht durch den Magen

HGTV
Liebe geht durch den Magen

Mollys Foodblog

Folge vom 03.11.2019: Liebe geht durch den Magen

21 Min.Folge vom 03.11.2019

Molly und ihr Mann Nick feiern ihren dritten Hochzeitstag mit einem großen Familienbrunch auf der Farm. Es gibt Shakshuka mit Feta, Rosenkohl mit Speckwürfeln, Bratkartoffeln mit Paprika-Mayonnaise und Käsesandwiches mit frischen Gewürzen. Zum Nachtisch backt Molly ihre berühmten Pocket Pastries mit Himbeerkonfitüre

