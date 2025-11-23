Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 23.11.2025
21 Min.Folge vom 23.11.2025

Während die Rübenernte bevorsteht, stärkt Molly ihren Mann Nick mit herzhaften Gerichten für die Arbeit. Sie kocht Rindfleischauflauf mit Speck-Jalapeño-Maisbrot, gefüllte Kartoffelschalen und als süßen Abschluss einen cremigen Tahini-Fudge-Pie. So schmeckt Energie auf der Farm.

