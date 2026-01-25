Mollys Foodblog
Folge vom 25.01.2026: Fernseh-Dinner-Party
21 Min.Folge vom 25.01.2026
Molly richtet für Nick eine Geburtstagsfeier aus, die ganz im Stil eines klassischen TV-Dinners gehalten ist. Es gibt Hackbraten im Speckmantel, cremige Kartoffeln mit Bratensauce, würzige Erbsen und backt zum Abschluss einen aufwendigen Battenbergkuchen aus Biskuitteig. Es entsteht ein gemütlicher Abend, der an gemeinsame Fernsehabende erinnert und trotzdem festlich wirkt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Entertainment, Journal, Family
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.