Mollys Foodblog

Chinesisches Weihnachtsmärchen

HGTVFolge vom 30.11.2025
Chinesisches Weihnachtsmärchen

Chinesisches WeihnachtsmärchenJetzt kostenlos streamen

Mollys Foodblog

Folge vom 30.11.2025: Chinesisches Weihnachtsmärchen

21 Min.

An Weihnachten wird es bei Molly ungewöhnlich – statt Truthahn und Plätzchen gibt es chinesische Klassiker. Mit Dumplings, würzigem Kung Pao Chicken und einem eleganten Sesam-Dessert feiert sie gemeinsam mit ihrer Familie ein Fest, das vertraut und überraschend zugleich ist. So entsteht ein Weihnachtsabend, der kulturelle Einflüsse und familiäre Wärme verbindet.

