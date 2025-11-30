Chinesisches WeihnachtsmärchenJetzt kostenlos streamen
Mollys Foodblog
Folge vom 30.11.2025: Chinesisches Weihnachtsmärchen
21 Min.Folge vom 30.11.2025
An Weihnachten wird es bei Molly ungewöhnlich – statt Truthahn und Plätzchen gibt es chinesische Klassiker. Mit Dumplings, würzigem Kung Pao Chicken und einem eleganten Sesam-Dessert feiert sie gemeinsam mit ihrer Familie ein Fest, das vertraut und überraschend zugleich ist. So entsteht ein Weihnachtsabend, der kulturelle Einflüsse und familiäre Wärme verbindet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.