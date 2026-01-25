Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 25.01.2026
Folge vom 25.01.2026: Auflauf und Katzenkekse für Oma und Opa

21 Min. Folge vom 25.01.2026

Um sich für die Hilfe ihrer Schwiegereltern zu bedanken, kocht Molly ein Essen, das deren Lieblingsgerichte mit kleinen, liebevollen Ideen verbindet. Sie bereitet einen wärmenden Wurst-Hotdish zu, serviert Hummus aus geröstetem Kürbis und eine Focaccia, die Bernie nachempfunden ist. Für den süßen Abschluss entstehen buttrige Katzenkekse.

