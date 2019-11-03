Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mollys Foodblog

Cookie-Salat und krosse Kroketten

HGTVFolge vom 03.11.2019
Cookie-Salat und krosse Kroketten

Cookie-Salat und krosse KrokettenJetzt kostenlos streamen

Mollys Foodblog

Folge vom 03.11.2019: Cookie-Salat und krosse Kroketten

21 Min.Folge vom 03.11.2019

Molly Yeh kocht zwei traditionelle Gerichte aus Mittelamerika für Nick und seine Eltern. Den „Chicken Pot Hot Dish“ und den Cookie-Salat mit selbst gebackenen Keksen und Mandarinen, den sie seit ihrer Anfangszeit auf der Farm perfektioniert hat. Ihr gemeinsames Food-Ritual „Pizza Friday“ genießen die beiden Ende der Woche mit Wurst und Brokkoli gefüllten Pizzataschen auf dem Traktor.

