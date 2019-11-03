Mollys Foodblog
Folge vom 03.11.2019: Tacos, Donuts - und Babys
21 Min.Folge vom 03.11.2019
Die Babyparty von Mollys Schwägerin ist der perfekte Anlass für ein großes Festmahl. Dafür bereitet die Food-Bloggerin Fisch-Tacos mit Krautsalat, „Pigs in a Blanket“ und ihre berühmten veganen Meatball Sliders zu. Ihr Dessert ist der Star des Abends: Baked Donuts mit Rhabarber-, Blutorangen- und Blaubeerglasur.
