HGTV
Folge vom 11.01.2026: Tee-Party zum Muttertag

21 Min.

Zum Muttertag plant Molly Yeh eine liebevolle Teestunde voller kleiner Köstlichkeiten. Sie bäckt Rose Cupcake Cones, formt herzhafte Hot-Dog-Blumenbrötchen und richtet Sandwiches auf Sour-Cream-Chive Scones an. Dazu serviert sie Fairy Toast mit Marzipanbutter und selbst gemachten Streuseln.

