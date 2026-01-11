Dim Sum Date Night auf der FarmJetzt kostenlos streamen
Mollys Foodblog
Folge vom 11.01.2026: Dim Sum Date Night auf der Farm
21 Min.Folge vom 11.01.2026
Für ein entspanntes Date zuhause bereitet Molly Yeh ein Dim-Sum-Menü mit liebevoll gemachten Kleinigkeiten zu. Steak-Buns mit cremiger Erdnusssauce, knusprige Gemüsetaschen und Shrimp Toasts bilden den Kern des Abends, der mit Egg Custard Tarts einen warmen, süßen Abschluss findet.
