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Mollys Foodblog

Heimspiel für Molly

HGTVFolge vom 24.11.2019
Heimspiel für Molly

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Folge vom 24.11.2019: Heimspiel für Molly

21 Min.Folge vom 24.11.2019

Für ein paar Freunde bereitet Molly ein Pre-Game Lunch voller Fingerfood-Spezialitäten zu. Zum Beispiel asiatische Scotch-Eier und knusprige Pommes mit Feta Red Pepper Dip. Auch ihr berühmter Mac und Cheese Bar darf nicht fehlen, damit jeder sein eigenes Gericht zubereiten kann. Als süßen Snack gibt es Peanut Butter Blondie Ice Cream Sandwiches.

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