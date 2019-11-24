Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 24.11.2019
Folge vom 24.11.2019: Nicks Geburtstagsfest

21 Min. Folge vom 24.11.2019

Happy Birthday! Nick und sein Vater Roger haben Geburtstag! Für ihren Ehemann und Schwiegervater stellt Molly ein Mittagsmenü zusammen, dass die Lieblingsgerichte von beiden verbindet. Darunter Nicks Lieblings-Chicken-Shawarma-Tacos mit marokkanischem Karottensalat und Rogers Lieblings-Dessert Schoko-Tahini-Kuchen mit Tahini Frosting.

