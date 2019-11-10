Mollys Foodblog
Folge vom 10.11.2019: Ernte gut, alles gut
21 Min.Folge vom 10.11.2019
Es ist Zuckerrüben-Erntezeit und auf der Farm und von früh bis spät die Hölle los. Das Ende der Ernte feiern Molly und ihre Familie mit einer großen Dinner-Party. Sie macht herzhaftes Gulasch mit Semmelknödel, gerösteten Rosenkohl mit Zitrone, Parmesan und Semmelbrösel und zum Nachtisch einen Apple Pie. Damit die Erntehelfer bis zum Schluss durchhalten, backt Molly Kaffee-Haselnuss-Schoko-Donuts.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.