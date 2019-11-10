Mollys Foodblog
Folge vom 10.11.2019: Herbstliche Leckerbissen
21 Min.
Mollys Blogger-Freunde fliegen von der Westküste auf die Farm und helfen beim Äpfel pflücken. Zur Belohnung bereitet die schwangere Food-Bloggerin ein leckeres Lagerfeuer-Dinner im Freien zu, dass nach Blogger-Manier natürlich unwiderstehlich aussieht: frittierte Essiggürkchen, Kürbis-Apfel-Auflauf, cremiger Rahmspinat und Toffee-Sahnepudding.
Genre:Kochen, Dokumentation
