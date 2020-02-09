Gut gerollt ist halb gewonnenJetzt kostenlos streamen
Mollys Foodblog
Folge vom 09.02.2020: Gut gerollt ist halb gewonnen
21 Min.Folge vom 09.02.2020
Besuch auf der Farm von Mollys Mutter! Bevor das Baby da ist, möchte Molly ihre Mum mit ein paar Familienrezepten überraschen: Es gibt ein jüdisches Gebäck mit Schokolade und bunten Streuseln, Pastrami-Frühlingsrollen, gegrillter Pak Choi und eine Hühnchen-Reis-Bowl - alles Lieblingsgerichte der Familie und mit vielen Erinnerungen verbunden.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.