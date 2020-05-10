Mollys Foodblog
Folge vom 10.05.2020: Schnell & einfach
21 Min.Folge vom 10.05.2020
Seit kurzem sind Molly Yeh und ihr Mann Nick zu dritt! Mit ihrem Sohn Bernie leben sie auf ihrer Farm an der Grenze von North Dakota und Minnesota. Als junge Mutter setzt Molly auf schnelle und einfache Rezepte: Zum Mittagessen gibt es herzhafte Pfannkuchen, abends kocht sie einen wärmenden Auflauf mit knackigem Römersalat. Zum Nachtisch gibt es Cookies mit Peanut Butter und Streuseln.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.