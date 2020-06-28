Fingerfood für die GeburtstagspartyJetzt kostenlos streamen
Mollys Foodblog
Folge vom 28.06.2020: Fingerfood für die Geburtstagsparty
21 Min.Folge vom 28.06.2020
Eine gute Freundin von Molly ist über ihren Geburtstag in der Stadt. Die Food-Bloggerin bereitet auf der Farm leckeres Fingerfood vor, das genauso gut aussieht, wie es schmeckt. Es gibt gefüllte Rote-Beete-Eier, Spinat-Feta-Gebäck, knusprige Fischküchlein und zum Dessert Geburtstagstorte im Pocket-Format: schokoladige Mozartkugeln.
