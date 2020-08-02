Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mollys Foodblog

Lunch auf der Farm

HGTV Folge vom 02.08.2020
Lunch auf der Farm

Mollys Foodblog

Folge vom 02.08.2020: Lunch auf der Farm

Folge vom 02.08.2020

Mollys Mann Nick und sein Dad bereiten das Feld auf die nächste Saison vor und Molly Yeh überrascht sie mit einem herzhaften Lunch. Es gibt Hackbällchen im Brotteig, dazu gegrilltes Kürbisgemüse mit dem gewissen Etwas. Außerdem: Cremige Polenta mit knusprigem Speck und Mangold und Zimt-Baisers auf knusprigem Keks-Crunch.

