Folge vom 09.08.2020: Pralinen für Nick
21 Min.Folge vom 09.08.2020
Es wird romantisch auf der Farm, denn es ist Valentinstag! Molly Yeh kocht ein Valentinstags-Dinner für Nick. Es gibt Steak mit Salat und Chimichurri-Sauce, dazu unschlagbar leckere Käse-Knoblauch-Muffins, Amaretto-Kirsch-Cocktails und zum Dessert überrascht sie ihren Mann mit selbst gemachten Nougat-Pralinen.
