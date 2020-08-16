Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mollys Foodblog

HGTV
Folge vom 16.08.2020
Folge vom 16.08.2020: Frühlingsfrisch auf den Tisch

21 Min.

Molly Yeh veranstaltet ein Frühlingsfest auf der Farm in North Dakota, um die Pflanzsaison einzuläuten. Sie zaubert eine Hühnchenpfanne mit Pak Choi und Lauch, dazu gibt es Fladenbrot mit Dill und würzige Romesco-Sauce. Zum Dessert serviert die Food-Bloggerin die schönsten glasierten Lavendel-Cookies - ein Traum!

